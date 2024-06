Secret story 2024 - Lou découvre les images de Maxence et Perrine

Pendant la séance "souvenir en plein air", les candidats revivent les meilleurs moments de leur aventure. Semaine par semaine, ils découvrent les images de la Voix, jusqu'aux premiers bisous de Maxence et Perrine. C'est la désillusion pour Lou, qui se rend compte que leur histoire a débuté bien plus tôt qu'elle ne le pensait. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 18 juin

