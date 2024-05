Secret story 2024 - Lou découvre sa pièce secrète

C'est bien connu, dans Secret Story il faut toujours se méfier des apparences, et ce n'est pas Lou qui dira le contraire. L'Habitante qui pensait avoir été éliminée de l'aventure, a en réalité été choisie par les téléspectateurs pour rejoindre une pièce secrète. Elle découvre alors cette "supercherie" et se réjouit de ce qu'il l'attend cette semaine, où elle bénéficiera d'un avantage décisif dans le Jeu. Extrait de la Quotidienne du 18 mai 2024.

