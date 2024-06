Secret story 2024 - Lou et Alexis pensent déjà aux futures vacances

La fin de l'aventure arrive à grands pas. Lou et Alexis pensent déjà à la sortie et à leurs futures vacances. ils évoquent Ibiza comme destination idéale. Lou vente les mérites de l'île y étant déjà allée plusieurs fois. Une chose est sûre, si la marseillaise remporte l'aventure, elle promet d'offrir à toute sa famille un voyage bien mérité.

En savoir plus sur Alexis, Lou ou Léo