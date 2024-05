Secret story 2024 - Lou et Justine font le point sur Perrine et Maxence

Alors que la Maison est divisée seulement depuis quelques heures, certains Habitants sont différents. C'est ce qu'on remarquait Lou et Justine concernant Maxence et Perrine. Lou ne reconnaît pas son binôme d'aventure qui ressent le manque de Perrine qui se trouve dans l'autre Maison, alors que peu de temps avant ça, il ne reconnaissait pas cette affection pour elle. Lou et Justine tentent alors de comprendre la situation. Les sentiments de nos Habitants risquent d'être bouleversés avec cette Maison séparée en deux...

