Secret story 2024 - Lou et Léo découvrent le secret commun des Habitants

Après que la Voix offre le buzz illimité aux Habitants, Lou et Léo ont finalement trouvé le secret commun des Habitants. Ils vont maintenant découvrir la vraie Voix, la vraie Maison des Secrets et surtout leur nouvelle mission que la vraie Vox va leur confier. Extrait de la Secret Story 2024 – La quotidienne du 26 avril

