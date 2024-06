Secret story 2024 - Lou et Léo reviennent sur les fails des buzz !

Les Habitants ne s'arrêtent pas d'enquêter, et ça peut leur arriver de tellement réfléchir qu'ils vont très loin dans leurs recherches. Lou et Léo reviennent sur les plus gros fails de buzz qu'il y a eu dans l'aventure. Kelyan un survivant du 11 septembre, une Habitante complice de l'infiltrer (Justine 1) ou encore un lien de parenté avec une ancienne candidate de Secret Story... beaucoup de buzz les ont fait rire !

