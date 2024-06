Secret story 2024 - Lou et Léo VS Perrine et Maxence

Quel binôme est le plus fusionnel ? Le plus franc ? Le plus soucieux de l'avis du public ? Perrine, Maxence et Lou, Léo vont devoir répondre à des questions affichées sur l'écran en toute honnêteté. Un jeu d'apparence ludique qui fera sortir des vérités qui ne sont pas toujours bonnes à prendre... Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 12 juin

En savoir plus sur Lou, Perrine, Léo ou Maxence

Ma liste Partager