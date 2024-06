Secret story 2024 - Lou et Maxence : la confrontation !

Après avoir évité Lou pendant plusieurs heures, c'est enfin le moment du règlement de comptes pour Lou et Maxence. Finalement, pour éviter d'être seule et en conflit permanent, la jeune femme décide de s'excuser et de mettre de l'eau dans son vin. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 3 juin

