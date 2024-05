Secret story 2024 - Lou et Maxence : un jeu dangereux ?

Suite à sa discussion avec Perrine, Maxence rejoint son binôme, Lou dans la salle de bain pour lui débriefer sa conversation... Mais plus le debriefing avance et plus il prend une tournure inattendue... Maxence essaye-t-il de faire passer un message à Lou ? Jouent-ils tous les deux un jeu dangereux ?

