Secret story 2024 - Lou et Maxime découvre un indice sur le secret commun

Lou et Maxime ont été sélectionnée par Zoé et Maxence pour découvrir un indice sur le secret commun de tous les Habitants. Lou aura un faux indice et Maxime un vrai. Lou était très proche du secret commun et remet son enquête en cause après la découverte de cet indice. Qui trouvera en premier le secret commun des Habitants ? Extrait de la Secret Story 2024 – La quotidienne du 24 avril

