Secret Story 2024 - Lou et Perrine en piscine : Rihanna, sors de ces corps !

Enfin un rayon de soleil dans la Maison des Secrets ! L'occasion rêvée pour le clan des "4 élastiques" d'inaugurer la piscine du jardin. Mais une pool party ne serait pas une vraie pool party sans musique ! Quoi de mieux pour bien commencer la journée qu'un tube de Rihanna pour ambiancer les foules. "Please Don't Stop The Music" retentit dans la Maison des secrets pour le plus grand plaisir de Lou, Perrine et Léo.

