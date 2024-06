Secret Story 2024 - Lou "Je ne veux plus adresser un mot à Perrine"

Hier soir, le ton est monté entre Lou et Perrine. Ce matin, Lou raconte la discussion à Alexis en affirmant qu'entre les deux, c'est fini et qu'elle ne fera plus semblant. Perrine lui a parlé de jalousie mal placée par rapport à sa relation avec Maxence, et Lou l'a très mal pris. Comment la cohabitation va-t-elle se passer désormais ? Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 13 juin

