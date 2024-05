Secret story 2024 - Lou observe le premier réveil de Léo sans elle

Maintenant que Lou a pris possession de la pièce secrète, elle peut observer les faits et gestes des Habitants de la Maison des Secrets. Notamment Léo qui est très penné et a encore du mal à se remettre du départ de Lou. Mais patience, dans peu de temps, ils se retrouveront bientôt avec une Lou remontée comme jamais et prête à en découdre Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 20 mai

