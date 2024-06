Secret story 2024 - Lou réconforte Maxence dans la défaite

Les parties de Président s'enchainent et se ressemblent ! Après plusieurs parties face à Alexis et Léo, Maxence n'arrive pas à vaincre ses adversaires. Il tente sa chance lors de la manche finale... et encore une fois sans succès. Il peut néanmoins compter sur le soutien de Lou pour se consoler de sa défaite.

