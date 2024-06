Secret story 2024 - Lou redoute de revoir son copain ?

Suite à l'arrivée surprise de Zoé, Lou et Maxence échangent sur leur relation durant l'aventure et l'impact que cela pourra avoir à l'extérieur. En effet, depuis le début de l'aventure, le binôme a une connexion indéniable, qui a presque valu la relation de la marseillaise à l'extérieur. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 17 juin

