Secret Story 2024 - Lou se livre à l'approche du résultat des nominations

Lou est nommée pour la 3ème fois d'affilée. Et cette nomination lui a mis un petit coup au moral. Habituée à être forte, elle se confie à Léo avec qui elle partageait son secret commun sur ses états d'âme. Pour elle, son clan fait des plans sur la comète sans savoir si elle reviendra du SAS et elle a peur de ne pas revenir... Ce qu'elle ignore, c'est que l'Habitante éliminée ne quittera pas la Maison des Secrets mais intégrera la Pièce Secrète.

En savoir plus sur Lou ou Léo