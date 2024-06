Secret Story 2024 - Lou s'est-elle mise à dos son clan ?

Perrine raconte à Maxence et Léo sa confrontation avec Lou. Ils ne savent plus quoi penser des réactions de la marseillaise et sont toujours perdus... Ils n'attendent qu'une chose : retrouver Lou pour pouvoir s'expliquer avec elle, surtout Maxence, contre qui elle est très remontée. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 31 mai

En savoir plus sur Lou, Perrine, Léo ou Maxence