Secret story 2024 - Lou, un retour contreversé ?

Francesca, Charlène et Justine décident de papoter entre filles dans le jardin et font le même constat : l'ambiance n'est plus vraiment la même depuis le retour de Lou. A titre d'exemple, Justine évoque le comportement distant de Perrine qui rayonnait en début de semaine. Est-ce lié au retour de la marseillaise ?

