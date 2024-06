Secret Story 2024 - L'ultime jeu des nommés !

C'est l'heure du dernier jeu de la revanche des nommés : Perrine et Léo s'affrontent pour un jeu de rapidité au cours duquel ils devront gratter un maximum de Secret tickets gagnants pour avoir le plus d'œil de la Voix possible. Le gagnant pourra voler une somme d'argent dans la cagnotte de l'Habitant de leur choix. Les deux nommés ne semblent pas avoir la même technique pour gratter le plus de tickets... Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 14 juin

