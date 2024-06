Secret story 2024 - Mais que cache le robinet de la Maison ?

Cette semaine, la Maison s'affole et la Voix joue avec les Habitants ! Dès que le son de bulle retentit, un Habitant doit être le plus rapide à attraper la bulle qui contient une boule rouge. Et c'est Kelyan qui est le plus rapide... Mais son dilemme est difficile, car la personne à qui il lancera la balle perdra 500 euros... Dès qu'ils apprennent ça, tout le monde déguerpit !

En savoir plus sur Alexis ou Kelyan