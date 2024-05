Secret Story 2024 - Mais que fait Justine avec ces abricots ?

Justine est en mission spéciale donnée par la Voix. Elle a une semaine pour faire croire aux Habitants que la fausse Justine est encore dans le jeu et le but est qu'un Habitant buzz. Francesca n'est pas dupe et elle voit bien que le comportement de Justine est étrange. Justine est à fond dans sa mission et elle utilise même des abricots qui rendent folle Francesca !

