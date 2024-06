Secret story 2024 - Maxence buzze le secret de Kelyan

Suite à l'indice découvert sur le secret de Kelyan, Maxence en est persuadé, le candidat a un lien avec la saga Harry Potter. Acteurs, doubleur ou encore écrivain, Maxence doute encore de l'intitulé exact mais finit par buzzer : "J'ai joué dans les films Harry Potter". Il passe à côté de son secret qui est de plus en plus à risque. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 10 juin

