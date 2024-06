Secret Story 2024 - Maxence doute de son buzz sur Kelyan

Suite à l'obtention d'un nouvel indice dévoilé par la Voix, une paire de lunettes rondes, ça y est, Maxence pense avoir trouvé le secret de Kelyan et a déclenché l'alarme des secrets. Alors qu'ils se préparent à manger, Maxence tente de se rassurer sur l'intitulé qu'il a buzzé. Lui même un grand fan du célèbre sorcier, il a hâte de connaître la vérité. pour Kelyan, jouer la comédie devient de plus en plus difficile, l'Habitant se sent plus que jamais en danger...

En savoir plus sur Lou, Perrine, Kelyan ou Maxence