Secret Story 2024 - Maxence est dévasté par le départ de Perrine

Le verdict tombe et c'est Perrine qui quitte l'aventure aux portes de la finale. Elle laisse un Maxence, déboussolée et dévasté par son départ. S'il est content que Léo soit en finale, il n'arrive pas à cacher sa peine d'avoir perdu son binôme qu'il aime tant. Arrivera-t-il à relever la tête après ce départ déchirant ?

