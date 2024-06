Secret story 2024 - Maxence et Alexis prêts à se sacrifier pour d'autres Habitants

Les Habitants le savent, ils ne sont plus qu'à quelques jours de la finale. Ils vont devoir se battre pour en être de la partie. Et avec la Maison séparée en deux, beaucoup de choses ont changé, notamment les clans qui risquent de ne plus être comme avant. Mais pour Maxence, la chose la plus essentielle et d'aller le plus loin avec Perrine et Léo, pour qui il pourrait même se sacrifier ! Du côté d'Alexis aussi, l'objectif est la finale, mais avec Zoé à qui il pourrait également lui laisser sa place s'il le fallait.

