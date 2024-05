Secret Story 2024 - Maxence et Kelyan découvrent leurs indices

Lors de la vente aux enchères de La Voix, Maxence et Kelyan ont remporté des indices. Maxence découvre à l'écran une plume blanche et Kelyan un corbeau. La Voix n'est pas généreuse en indices : ils ne semblent pas avancer dans leurs enquêtes. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 16 mai

