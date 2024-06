Secret story 2024 - Maxence et Kelyan, impatients de révéler leur secret !

La chasse aux secret touche bientôt à sa fin. Et si certains ont vu leur secret dévoilé, d'autres sont fiers de l'avoir encore, même s'ils auraient aimé en parler avec les autres Habitants. C'est le pour Maxence, notre "voleur" de la Maison avec Perrine, ainsi que Kelyan qui est la doublure française du sorcier le plus connu au monde. C'est sûr que ça aurait pu créer de grandes discussions, mais il ne reste plus beaucoup de temps avant qu'ils soient dévoilés... à la fin de l'émission ? Ou peut-être avant ?

