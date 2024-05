Secret Story 2024 - Maxence et Kelyan inventent le "Squash Pied"

Le "Squash pied" vous connaissez ? Non ? C'est normal, puisque c'est Maxence et Kelyan qui viennent de l'inventer dans la Maison des Secrets. Et les règles ont l'air d'être bien précises ! Face au mur décoré d'un géant polaroïd, le but est d'envoyer une balle avec le pied, mais elle ne doit passer sous le trait noir, sinon, le point ira à l'autre Joueur. Et tout ça, sans perdre la balle, évidemment. Alors, qui sera le plus fort ?

