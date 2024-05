Secret story 2024 - Maxence et Lou doutent de Kelyan

Au fil des jours, Lou et Maxence ne savent pas s'ils doivent faire confiance à Kelyan. Pourtant, ce dernier a bien voté contre le clan adverse... Ils pensent que dorénavant, ils ne doivent rien lui dire mais qu'ils ont besoin de lui et qu'il leur servira à l'avenir dans leur stratégie. Ils sont persuadés que Kelyan est prêt à tout pour gagner ! Maxence est persuadé que Kelyan est en alliance soudée avec Alexis... Ses doutes persistent. Finira-t-il par le confronter pour y voir plus clair ? Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 09 mai

En savoir plus sur Lou, Kelyan ou Maxence