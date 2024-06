Secret Story 2024 - Maxence et Lou en campagne pour sauver les nommés

Ce soir, la Voix met à l'honneur les nommés en proposant à leur binôme respectif de faire leur campagne pour la finale. Lou et Maxence sont donc les porte-parole de Léo et Perrine et doivent convaincre le public à travers des débats. Qui de Lou ou Maxence vendra le mieux son candidat à la finale ? Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 14 juin

