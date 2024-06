Secret Story 2024 - Maxence et Lou font le point sur leur relation

Alors qu'ils sont tranquillement posés dans la Chambre Verte, Lou et Maxence décident de revenir une nouvelle fois sur leur embrouille lors de la séparation des Maisons. Les deux Habitants, inséparables en début d'aventure constatent que leur binôme n'est plus comme avant certainement dû au rapprochement avec Perrine. Si les tensions sont aujourd'hui apaisées, les deux habitants ne pensent pas réussir à récréer le lien aussi fort qui les unissait au début de l'aventure.

