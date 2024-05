Secret Story 2024 - Maxence et Lou font le point !

Maxence jouerait-il deux tableaux avec Lou et Perrine ? Alors que lui et Perrine se sont embrassés très récemment, sa discussion dans l'arrière cuisine avec Lou laisse transparaître un jeu de séduction naissant. Lou, quant à elle, assure qu'elle résistera... Mais pour combien de temps ? Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 24 mai

En savoir plus sur Lou ou Maxence