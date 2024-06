Secret story 2024 - Maxence et Perrine dévoilent leur cachette secrète !

Perrine et Maxence montrent leur cachette secrète à Léo. Il n'en revient pas quand il découvre qu'ils cachaient leur butin dans un faux fond de tiroir dans le dressing. Quand Alexis découvre aussi la cachette, il n'en croit pas ses yeux. Léo avait aussi une cachette de "zinzin" et c'était très difficile d'accès pour Perrine et Maxence. Ils se remémorent quand ils se rendaient compte que les pièces avaient été volées !

