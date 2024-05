Secret Story 2024 - Maxence et Perrine font un complot contre Justine

Maxence et Perrine sont liés par le secret commun : "Nous sommes les voleurs de la Maison". Depuis le début de l'aventure, ils doivent débusquer des pièces dans chaque recoin de la Maison. Ils tentent de brouiller les pistes et décident de cacher des pièces dans le placard de Justine pour que les pistes se tournent vers elle.

