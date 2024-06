Secret Story 2024 - Maxence et Perrine s'inquiètent à propos de Lou

Serait-il possible que Lou ait voté contre Perrine ? Maxence et Perrine sont dans le doute quant à la stratégie de Lou dans la Maison Bleue. Maxence a vu une vidéo de Lou qui inciterait implicitement à voter contre Perrine. Depuis, ils ne savent plus quoi penser de ce qu'elle pense. Maxence, qui s'est vraiment attaché à Perrine, redoute plus que tout son élimination. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 31 mai

