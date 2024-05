Secret story 2024 - Maxence et Zoé profitent de leur avantage stratégique

Maxence et Zoé sont convoqués au confessionnal... Ils rejoignent la vraie maison pour profiter de leur avantage stratégique. La Voix leur donne l'occasion de donner 5 vrais indices à 5 Habitants de la fausse maison ! Certains indices semblent plus évidents que d'autres... À eux d'être stratégique et d'essayer de protéger les joueurs qu'ils apprécient. Réussiront-ils à décrypter ces indices et découvrir ce secret commun ? Extrait de la Secret Story 2024 – La quotidienne du 26 avril

