Secret story 2024 - Maxence, l'as du bluff !

Depuis leurs retrouvailles, les Habitants sont sur tous les fronts pour trouver les secrets ! Lou veut absolument trouver le secret de Maxence et elle lui fait un interrogatoire. Mais Maxence est très fort et bluffe comme un professionnel ! Elle est persuadée que son secret a un rapport avec l'aventure, les sensations fortes et sa peur du vide... Ira-t-elle jusqu'au buzz ?

