Secret story 2024 - Maxence plus attaché que Perrine ?

Après la soirée de la veille, Lou et Léo reviennent sur la réponse de Perrine qu'elle choisie Maxence pour une nuit, et Léo pour la vie. Lou a vu que Maxence était surpris et elle n'a pas compris de suite cette réponse. Léo lui répond que c'est suite aux derniers jours, où Perrine a été déçue de son binôme. Maxence pourrait être attaché à Perrine plus que l'on ne le pense... En attendant, ça a déclenché un gros fou rire général !

