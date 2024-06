Secret story 2024 - Maxence pour une nuit ou pour la vie ?

Durant leur dernière soirée à 5, les Habitants ont répondu à toutes sortes de question... dont une qui en gêne certains. Quel Habitant pour une nuit, et pour la vie ? Perrine, hésitante, répond Maxence pour une nuit, et Léo pour la vie, et déclenche l'hilarité générale ! C'est sûr que choisir pour une nuit l'Habitant avec qui elle a partagé l'aventure... ça surprend, mais des circonstances peuvent justifier ce choix.

