Secret story 2024 - Maxence regrette-t-il encore ses choix ?

Maxence se sent mal depuis qu'il a dû faire un choix dans la Pièce de la finale. Il a pris la place en finale et a provoqué la nomination de son binôme, Perrine. Léo essaie de rassurer son ami tant bien que mal, mais il continue de broyer du noir et de se poser des questions sur son choix. Pour Maxence, il n'y a pas vraiment de bon ou mauvais choix dans la Maison des Secrets...

