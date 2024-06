Secret Story 2024 - Maxence, roi de l'hésitation

Maxence et les décisions, ce n'est pas trop ça ! Il exprime ses regrets à Perrine quant à son choix dans la pièce de la finale de la nommer. Déçue, Perrine lui explique la leçon : dans sa vie en générale, Maxence doit plus réfléchir pour prendre des décisions qu'il ne regrettera pas. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 13 juin

