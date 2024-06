Secret Story 2024 - Maxence s'est pris à son propre jeu

Maxence est très affecté par le possible départ de Perrine aux portes de la finale. Il lui déclare son affection : il est de plus en plus attaché à elle et ne s'en cache plus ! A quelques jours de la fin de l'aventure, la sincérité l'emporte sur la stratégie et les affinités n'ont plus lieu d'être cachées... Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 14 juin

