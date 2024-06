Secret story 2024 - Maxence s'est trouvé un nouveau talent !

Le nouveau talent de Maxence ? La chanson ! Et quand il voit Justine, il ne peut s'empêcher de lui chanter la chanson "Mourir demain" de Pascal Obispo et Natasha St-Pier. Enfin, il la chante à sa manière... On vous laisse en juger par vous-même !

