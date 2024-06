Secret Story 2024 - Maxence s'imagine déjà avec Perrine en dehors de l'aventure

Pour Maxence, voir Perrine quitter l'aventure serait un crève-cœur. Les deux Habitants passent tout leur temps ensemble et ils ne s'imaginent pas l'un sans l'autre. Il lui exprime son envie de la voir à l'extérieur et de continuer leur histoire à l'abri des regards et des caméras. Une discussion en toute honnêteté, qui sera peut-être l'une des dernières...

