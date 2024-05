Secret Story 2024 - Maxence souffre de sa séparation avec Perrine

Maxence, qui se trouve dans la Maison Bleue, vit mal la séparation avec Perrine qui est dans la Maison Rose. Il confie aux autres Habitantes qu'il a un faible pour elle, ce qui surprend Lou qui l'apprend en même temps que tout le monde. Elle ne comprend pas sa réaction et ne le reconnaît pas dans ses agissements : lui-même non plus d'ailleurs... Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 27 mai

