Secret Story 2024 - Maxence, sur quel pied danses-tu ?

Maxence se dit mal à l'aise par rapport à la situation entre lui et Perrine vis-à-vis de Lou. Il avoue qu'il reste très attiré par la marseillaise et qu'il n'aime pas être loin d'elle. Collé à Perrine chaque nuit, il prend la décision de dormir seul désormais. Le clan des 4 élastiques va-t-il rester solide encore longtemps ? Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 27 mai

