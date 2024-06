Secret Story 2024 - Maxence tente d'arranger la situation... en vain

Maxence tente tant bien que mal d'arranger la situation en Lou et Perrine, mais Lou est catégorique : elle ne veut plus entendre parler d'elle. Elle ne veut pas rentrer dans ce "jeu" et s'empêche de hausser le ton depuis leur discussion d'hier. Décidément, le clan des 4 n'est plus que poussière... Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 13 juin

En savoir plus sur Lou ou Maxence