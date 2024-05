Secret story 2024 - Maxence teste Lou pour son alliance

Pendant la chasse aux pièces, Maxence teste Lou en lui offrant une pièce qu'elle accepte alors qu'elle en a déjà une. Déçu par ce geste, Maxence se sent trahi et ne fait plus confiance à la Marseillaise. Le duo va-t-il réussir à se réconcilier ? Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 29 avril

