Secret Story 2024 - Maxence trahit Perrine pour protéger Lou

Perrine ne comprend pas le choix de Maxence et est très déçue. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, un fossé se creuse de plus en plus. Elle lui avait demandé de voter contre Lou, ce qu'il n'a pas fait. Pour se défendre, Maxence explique que c'est "son vote", qu'il ne pouvait pas voter contre Lou. Décidément, Maxence est tiraillé par ses choix ! Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 13 juin

