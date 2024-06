Secret Story 2024 - Maxou Picsou, sans un sou !

Les cagnottes sont désormais définitives et le voleur de pièces de la Maison n'a pas réussi à garder son butin très longtemps. Après la découverte de son secret par Léo, il a tout perdu et sa cagnotte s'élève donc à ... 0 euro ! Léo est le finaliste avec la plus grosse cagnotte suivi de Lou et Alexis.

